Авторизация
 
  • 09:23 – Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку 
  • 09:23 – Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию 
  • 09:19 – Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году 
  • 09:07 – Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды 


Новости России сегодня, 23 декабря 2016 года: обзор главных событий дня, новости часа России от 23.12.2016

Новости России сегодня, 23 декабря 2016 года: обзор главных событий дня, новости часа России от 23.12.2016
В России на сегодняшний день, 23 декабря 2016 года, происходит большое количество актуальных событий, среди которых можно остановиться на следующих: страна сумела достичь весомых успехов в вопросе импортозамещения. Минобороны сохранит доходы военных с помощью надбавок. Россияне будут по-новому оплачивать тарифы жилищно-коммунального хозяйства.

Россия сегодня 2016, новости 23 декабря: успешное импортозамещение

Несколько лет назад в России был объявлен курс на импортозамещение, по итогам которого отечественная продукция должна заменить на прилавках наших магазинах иностранные товары. И российские производители активно откликнулись на этот призыв, продемонстрировав, что нам самим, без помощи Запада по силам обеспечить свою страну необходимыми товарами и продовольствием.
прочитано 1515 раз

Возьмем для примера Московскую область. Недавно там появилась новая сыроварня "Русский пармезан", где на основе исключительно российских технологий с применением современной техники готовят вкуснейший отечественный сыр. И если сначала потребители относились с некоторым недоверием к продукции неизвестного им завода, то теперь, распробовав его продукцию на вкус, они с удовольствием приобретают не только пармезан, но и йогурты, отмечая при этом великолепные вкусовые свойства продукции "Русского пармезана".

В соседней с Московской Тульской областью производственное объединение "ЖАК" также активно откликнулось на призывы к импортозамещению. Взявшись за задачу обеспечения области фруктами и овощами, предприятие смогло при этом значительно увеличить площадь обрабатываемых земель с 40 до более чем 1100 гектаров. Не отстают в деле обеспечения страны отечественными товарами и в Пензенской области, где компания "Тепличный комплекс" в прошлом году поставила на рынок 23 миллиона роз самых разных сортов, полностью обеспечив потребность своего региона в этом товаре.

Более того, процесс импортозамещения в России активно идет не только по отдельным продуктам, но и по целым направлениям. Так, весьма примечательна в этом плане история петербургского ресторатора Евгения Пригожина. После дефолта 1998 года, когда подорожавшая валюта сделала импортные вещи слишком дорогими для россиян, Пригожин был в числе первых бизнесменов, решивших заняться замещением иностранных товаров на отечественные. Что немаловажно, российское ни в коем случае не должно было проигрывать по качеству иностранному.

При этом Пригожин не побоялся посоревноваться с крупнейшей мировой сетью ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Ресторатор творчески и со смекалкой подошел к этому делу, открыв его "русифицированный аналог" под названием "Блин! Дональт’s". Вместо типичной американской еды и напитков, такие как гамбургеры, чизбургеры, колы и прочего, в новой отечественной сети закусочных подавали традиционные русские блюда: борщ, блины и многое другое. А запить все это можно было отменным квасом.

Как вспоминают участники рынка, никто и подумать не мог, что детище Пригожина сможет соревноваться по популярности с "Макдоналдс", первый ресторан которого был открыт в России еще в советское время. Как вспоминает один из петербурсгких чиновников, в планах было вывести "Блин! Дональт’s" не только на общероссийский, но и на мировой уровень. "Это действительно был первый успешный пример импортозамещения", - объяснил он.

Успех проекта подтвердило количество открытых ресторанов. Так, за пять первых лет своего существования сеть разрослась до десятка точек. В открытии одной из них в 2002 году принял участие даже президент Чили Рикардо Лагос.

При этом в "Блин! Дональт’s" большое внимание уделяли названию своих блюд, не желая ограничиваться скучными и неинтересными наименованиями. Так, одним из пунктов меню ресторана было блюдо с забавным названием "квадрососисон", которому до сих пор посвящают свои мемы интернет-пользователи.

Новости России сегодня, 23.12.2016: зарплату военных сохранят на хорошем уровне

Военнослужащие в России получат надбавки, которые позволят компенсировать отсутствие индексации окладов. Об этом поведала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

Различные надбавки должны получить 100% контрактников в ВС России.

«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп», - пояснила Шевцова.

Также премии получат отличники физической обороны и обладатели государственных и ведомственных наград.

Отдельно отмечается, что багодаря надбавкам Минобороны планирует повысить довольствие военнослужащих на 8-9% в год, что важно в условиях сокращения оборонного бюджета страны и отсутствия индексации окладов кадровых военных. В настоящее время средняя сумма их денежного довольствия составляет почти 62 тысячи рублей в месяц.

Россия сейчас 2016, новости 23.12: россияне будут оплачивать ЖКХ по-новому

Минстрой разработал законопроект, который будет регламентировать работу единых информационно-расчетных центров. Предполагается, что нововведение сделает платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) прозрачнее.

О новом документе сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, законопроект уже находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

Из нововведения следует, единые информационно-расчетные центры будут печатать единые платежные документы и рассчитывать ЖКУ на основе договора с управляющими компаниями. По словам авторов законопроекта, это увеличит степень прозрачности начислений и в целом повысит комфорт для всех участников процесса.

Таким образом, управляющая компания будет освобождена от сбора и обработки данных о платежах. Как предполагают авторы инициативы, это автоматически вытеснит недобросовестные организации с рынка, поскольку возможность "зарабатывать" на денежном потоке им перекроют.

На данный момент жильцы платят за коммунальные услуги управляющим компаниям. А из-за недобросовестных действий последних квитанции часто присылают по второму разу, некоторые платежи не проходят.

Новый же законопроект позволит исключить промежуточные звенья в цепочке оплаты ЖКУ. В целом эксперты положительно отнеслись к нововведению, однако отметили, что переход на единую систему квитанций потребует некоторых материальных затрат. В то же время система быстро себя окупит, так как издержек, связанных с ошибками в системе коммунальных платежей, станет меньше.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162795-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4177
+0.01%
72.4790
+0.41%
1.1405
+0.41%
0.2093
+0.48%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Расторгуев Николай ушел из жизни, дата смерти: куда исчез артист, жив или нет
  • 12:27
  • 1 628
  • 0
Каким знакам зодиака повезет в 2017 году: прогноз Василисы Володиной
  • 10:42
  • 1 337
  • 0
Вечерний Квартал-95 последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 1 324
  • 0
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 301
  • 0
Фото голой Ольги Бузовой в интернете: телеведущая отправляла Нагиеву интимные снимки
  • 13:56
  • 754
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск 16/12/2016 смотреть онлайн
  • 17:50
  • 728
  • 0
Вести Недели с Дмитрием Киселевым 18/12/2016 смотреть онлайн
  • 14:22
  • 504
  • 0
Видео Бузовой для Нагиева без ретуши: Ольга и Дмитрий не стали отрицать своей связи
  • 12:44
  • 490
  • 0
Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку
  • 09:23
  • 0
  • 0
Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию
  • 09:23
  • 0
  • 0
Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году
  • 09:19
  • 0
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды
  • 09:07
  • 0
  • 0
Владимир Дантес знает, как вызвать у поклонниц восторг (фото)
  • 09:01
  • 0
  • 0
США внесли соцсеть «ВКонтакте» в черный список
  • 09:01
  • 0
  • 0
О самом главном последний выпуск 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом2 4610 Дневной эфир 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом 2 на 6 дней раньше эфира: Илья Яббаров намерен подать в суд на бывшую жену, Ольга Бузова признала свою ошибку
  • 09:23
  • 0
  • 0
Голос 5 Полуфинал 23 12 2016: полуфиналисты, кто победит, смотреть прямую трансляцию
  • 09:23
  • 0
  • 0
Фото: Как Бишкек подготовился к Новому году
  • 09:19
  • 0
  • 0
Кто победил в Битве экстрасенсов 17 сезона: фото видео вручения награды
  • 09:07
  • 0
  • 0
Владимир Дантес знает, как вызвать у поклонниц восторг (фото)
  • 09:01
  • 0
  • 0
США внесли соцсеть «ВКонтакте» в черный список
  • 09:01
  • 0
  • 0
О самом главном последний выпуск 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Дом2 4610 Дневной эфир 23.12.2016 смотреть онлайн
  • 09:00
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров