Новости России сегодня, 23 декабря 2016 года: обзор главных событий дня, новости часа России от 23.12.2016

В России на сегодняшний день, 23 декабря 2016 года, происходит большое количество актуальных событий, среди которых можно остановиться на следующих: страна сумела достичь весомых успехов в вопросе импортозамещения. Минобороны сохранит доходы военных с помощью надбавок. Россияне будут по-новому оплачивать тарифы жилищно-коммунального хозяйства.Несколько лет назад в России был объявлен курс на импортозамещение, по итогам которого отечественная продукция должна заменить на прилавках наших магазинах иностранные товары. И российские производители активно откликнулись на этот призыв, продемонстрировав, что нам самим, без помощи Запада по силам обеспечить свою страну необходимыми товарами и продовольствием.прочитано 1515 разВозьмем для примера Московскую область. Недавно там появилась новая сыроварня "Русский пармезан", где на основе исключительно российских технологий с применением современной техники готовят вкуснейший отечественный сыр. И если сначала потребители относились с некоторым недоверием к продукции неизвестного им завода, то теперь, распробовав его продукцию на вкус, они с удовольствием приобретают не только пармезан, но и йогурты, отмечая при этом великолепные вкусовые свойства продукции "Русского пармезана".В соседней с Московской Тульской областью производственное объединение "ЖАК" также активно откликнулось на призывы к импортозамещению. Взявшись за задачу обеспечения области фруктами и овощами, предприятие смогло при этом значительно увеличить площадь обрабатываемых земель с 40 до более чем 1100 гектаров. Не отстают в деле обеспечения страны отечественными товарами и в Пензенской области, где компания "Тепличный комплекс" в прошлом году поставила на рынок 23 миллиона роз самых разных сортов, полностью обеспечив потребность своего региона в этом товаре.Более того, процесс импортозамещения в России активно идет не только по отдельным продуктам, но и по целым направлениям. Так, весьма примечательна в этом плане история петербургского ресторатора Евгения Пригожина. После дефолта 1998 года, когда подорожавшая валюта сделала импортные вещи слишком дорогими для россиян, Пригожин был в числе первых бизнесменов, решивших заняться замещением иностранных товаров на отечественные. Что немаловажно, российское ни в коем случае не должно было проигрывать по качеству иностранному.При этом Пригожин не побоялся посоревноваться с крупнейшей мировой сетью ресторанов быстрого питания "Макдоналдс". Ресторатор творчески и со смекалкой подошел к этому делу, открыв его "русифицированный аналог" под названием "Блин! Дональт’s". Вместо типичной американской еды и напитков, такие как гамбургеры, чизбургеры, колы и прочего, в новой отечественной сети закусочных подавали традиционные русские блюда: борщ, блины и многое другое. А запить все это можно было отменным квасом.Как вспоминают участники рынка, никто и подумать не мог, что детище Пригожина сможет соревноваться по популярности с "Макдоналдс", первый ресторан которого был открыт в России еще в советское время. Как вспоминает один из петербурсгких чиновников, в планах было вывести "Блин! Дональт’s" не только на общероссийский, но и на мировой уровень. "Это действительно был первый успешный пример импортозамещения", - объяснил он.Успех проекта подтвердило количество открытых ресторанов. Так, за пять первых лет своего существования сеть разрослась до десятка точек. В открытии одной из них в 2002 году принял участие даже президент Чили Рикардо Лагос.При этом в "Блин! Дональт’s" большое внимание уделяли названию своих блюд, не желая ограничиваться скучными и неинтересными наименованиями. Так, одним из пунктов меню ресторана было блюдо с забавным названием "квадрососисон", которому до сих пор посвящают свои мемы интернет-пользователи.Военнослужащие в России получат надбавки, которые позволят компенсировать отсутствие индексации окладов. Об этом поведала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.Различные надбавки должны получить 100% контрактников в ВС России.«В этом году были специально введены две надбавки по 20%: за особые условия службы в Арктике и за службу в подразделениях, обеспечивающих проведение мероприятий, связанных с ликвидацией террористических и диверсионных групп», - пояснила Шевцова.Также премии получат отличники физической обороны и обладатели государственных и ведомственных наград.Отдельно отмечается, что багодаря надбавкам Минобороны планирует повысить довольствие военнослужащих на 8-9% в год, что важно в условиях сокращения оборонного бюджета страны и отсутствия индексации окладов кадровых военных. В настоящее время средняя сумма их денежного довольствия составляет почти 62 тысячи рублей в месяц.Минстрой разработал законопроект, который будет регламентировать работу единых информационно-расчетных центров. Предполагается, что нововведение сделает платежи россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) прозрачнее.О новом документе сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. По его словам, законопроект уже находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.Из нововведения следует, единые информационно-расчетные центры будут печатать единые платежные документы и рассчитывать ЖКУ на основе договора с управляющими компаниями. По словам авторов законопроекта, это увеличит степень прозрачности начислений и в целом повысит комфорт для всех участников процесса.Таким образом, управляющая компания будет освобождена от сбора и обработки данных о платежах. Как предполагают авторы инициативы, это автоматически вытеснит недобросовестные организации с рынка, поскольку возможность "зарабатывать" на денежном потоке им перекроют.На данный момент жильцы платят за коммунальные услуги управляющим компаниям. А из-за недобросовестных действий последних квитанции часто присылают по второму разу, некоторые платежи не проходят.Новый же законопроект позволит исключить промежуточные звенья в цепочке оплаты ЖКУ. В целом эксперты положительно отнеслись к нововведению, однако отметили, что переход на единую систему квитанций потребует некоторых материальных затрат. В то же время система быстро себя окупит, так как издержек, связанных с ошибками в системе коммунальных платежей, станет меньше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/162795-news.html