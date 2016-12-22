Приговор Варваре Карауловой: девушку отправили в колонию

Московский окружной военный суд озвучил приговор Варваре Карауловой за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Суд решил отправить девушку на четыре с половиной года в колонию общего режима.
Прокурор просил назначить Карауловой пять лет заключения, а также штраф в размере 150 тысяч рублей. Однако адвокаты настаивали на невиновности девушки, требуя ее оправдать.
Подсудимая раскаялась в своих поступках, но напомнила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж. «Виновность Карауловой подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», - объявил судья.
Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова тайно бежала в Турцию, где была задержана при попытке пересечь сирийскую границу.108.162.219.160
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