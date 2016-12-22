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Список погибших при отравлении "Боярышником" в Иркутске

Список погибших при отравлении "Боярышником" в Иркутске
Из Иркутска продолжают нескончаемым потоком приходить тревожные новости, связанные с увеличением числа погибших в результате употребления контрафактной настойки "Боярышник". На сегодняшний день погибшими стали уже более 60 человек.

Несколько дней назад в прессу попала информация о массовом отравлении алкоголем в Иркутске. Позже выяснилось, что речь идет о малоимущих гражданах, которые приобретали в аптеках настойку "Боярышника" и употребляли ее в качестве спиртного напитка. Следователи уже начали проверку по факту массового отравления. Образцы настойки находятся на экспертизе.

Отмечается, что на этикетках препарата содержится предупреждение о запрете употреблять жидкость в качестве напитка. Настойка "Боярышник" была для ванн. Тем не менее, многих любителей спиртосодержащих напитков это не останавливает. Вероятно, настойку пострадавшие приобретали даже не в аптеках, а в обычных магазинах.

Тем временем, сегодня стал известен список погибших при отравлении "Боярышником" в Иркутске. Среди жертв имеются граждане без определенного места жительства, поэтому их личности выяснить не удалось. На данный момент имеются сведения о 34 погибших.

Список погибших:

- Юлия З., 1985 г.р.

- Светлана С., 1983 г.р.

- Андрей Б., 1971 г.р.

- Игорь К., 1984 г.р.

- Сергей Х., 1967 г.р.

- Владимир К., 1961 г.р.

- Ренат М., 1985 г.р.

- Наталия К., 1957 г.р.

- Сергей А., 1975 г.р.

- Николай Ф., 1954 г.р.

- Дмитрий Е., 1975 г.р.

- Андрей Г., 1966 г.р.

- Наталья Ш., 1973 г.р.

- Игорь Н., 1965 г.р.

- Оксана Г., 1966 г.р.

- Евгений М., 1970 г.р.

- Александр С., 1972 г.р.

- неизвестная, предположительно 1981 г.р.

- Е.Ж., 47 лет

- Владимир Ф., 53 года

- Светлана Я., 54 года

- Оксана Т., 34 года

- Александр К., 55 лет

- Любовь М., 57 лет

- Александр В., 32 года

- Валентина М., 62 года

- неизвестный

- Юлия В., 41 год

- неизвестная, предположительно 35 лет

- Любовь П., 33 года

- Татьяна П., 45 лет

- Марина Ч., 46 лет

- Андрей А., 38 лет

- Мария К., 38 лет108.162.219.160


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