Из Иркутска продолжают нескончаемым потоком приходить тревожные новости, связанные с увеличением числа погибших в результате употребления контрафактной настойки "Боярышник". На сегодняшний день погибшими стали уже более 60 человек.
Несколько дней назад в прессу попала информация о массовом отравлении алкоголем в Иркутске. Позже выяснилось, что речь идет о малоимущих гражданах, которые приобретали в аптеках настойку "Боярышника" и употребляли ее в качестве спиртного напитка. Следователи уже начали проверку по факту массового отравления. Образцы настойки находятся на экспертизе.
Отмечается, что на этикетках препарата содержится предупреждение о запрете употреблять жидкость в качестве напитка. Настойка "Боярышник" была для ванн. Тем не менее, многих любителей спиртосодержащих напитков это не останавливает. Вероятно, настойку пострадавшие приобретали даже не в аптеках, а в обычных магазинах.
Тем временем, сегодня стал известен список погибших при отравлении "Боярышником" в Иркутске. Среди жертв имеются граждане без определенного места жительства, поэтому их личности выяснить не удалось. На данный момент имеются сведения о 34 погибших.
Список погибших:
- Юлия З., 1985 г.р.
- Светлана С., 1983 г.р.
- Андрей Б., 1971 г.р.
- Игорь К., 1984 г.р.
- Сергей Х., 1967 г.р.
- Владимир К., 1961 г.р.
- Ренат М., 1985 г.р.
- Наталия К., 1957 г.р.
- Сергей А., 1975 г.р.
- Николай Ф., 1954 г.р.
- Дмитрий Е., 1975 г.р.
- Андрей Г., 1966 г.р.
- Наталья Ш., 1973 г.р.
- Игорь Н., 1965 г.р.
- Оксана Г., 1966 г.р.
- Евгений М., 1970 г.р.
- Александр С., 1972 г.р.
- неизвестная, предположительно 1981 г.р.
- Е.Ж., 47 лет
- Владимир Ф., 53 года
- Светлана Я., 54 года
- Оксана Т., 34 года
- Александр К., 55 лет
- Любовь М., 57 лет
- Александр В., 32 года
- Валентина М., 62 года
- неизвестный
- Юлия В., 41 год
- неизвестная, предположительно 35 лет
- Любовь П., 33 года
- Татьяна П., 45 лет
- Марина Ч., 46 лет
- Андрей А., 38 лет
- Мария К., 38 лет108.162.219.160
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