Россия сегодня 2016, новости 22 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 22.12.2016

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Последние новости России, актуальные на сегодняшний день, 22 декабря 2016 года, указывают на следующую череду событий: стало известно, с кем Владимир Путин встретит Новый год. В стране приняты поправки в процесс получения "Материнского капитала", что должно искоренить злоупотребления. Путин потребовал разобраться с алкоголем из-за того, что "люди мрут как мухи".Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков поведал о том, каким образом и с кем президент России встретит главный зимний праздник. По словам официального представителя Кремля, Новый год у Путина пройдет в традиционном режиме, никаких изменений в 2017 году не предвидится."Владимир Путин встретит праздник с родными и близкими и будет смотреть в новогоднюю ночь свое теле-обращение к россиянам", - уточнил официальный представитель Кремля.Также пресс-секретарь главы государства рассказал о том, как Путин готовится к пресс-конференциям (ближайшая запланирована на 23 декабря). Он отметил, что готовится президент очень внимательно. "Мы, конечно, привлекаем к подготовке все министерства, все ведомства. И все очень лаконично представляют соответствующие справки, аналитические материалы президенту. И он весьма скрупулезно все это вычитывает", - сообщил Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что этот процесс длится несколько суток и "держит серьезно в тонусе многих министров, которые в эти дни сидят у телефонов".По поводу ожиданий Кремля от избранного президента США Дональда Трампа Песков отметил, что они направлены на "больший конструктивизм". "То есть мы не ожидаем, что нам удастся решить все проблемы, мы не ожидаем, что Америка в одночасье откажется от расширения НАТО или от приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Мы не ожидаем, что в одночасье будут сняты санкции, и мы не ставим этот вопрос. Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем это вопросом нашей повестки дня", - поведал Песков.Также он напомнил, что на данный момент с США практически все уровни диалога находятся в замороженном состоянии. "Мы не общаемся друг с другом. Или делаем это минимально", - резюмировал представитель Кремля.Госдума накануне приняла проект закона, который меняет список документов, требуемых для получения денежных средств в рамках программы "Материнский капитал" на улучшение жилищных условий для семей, в которых появляется второй ребенок и последующие дети. Данные новшества должны исключить злоупотребления в этой области, которая все еще остается достаточно уязвимой.Глава профильного комитета нижней палаты парламента Тамара Плетнева, комментируя принятые изменения, рассказала о большой важности законопроекта. "Например, в цыганской общине усыновляют детей своих же родственников, получают на это материнский капитал и другие пособия, а потом получается, что и родители живы, и живут они вместе с детьми", - уточнила она. Как отметила депутат, закон направлен на предотвращение возникновения подобных ситуаций и в целом укрепит порядок в сфере "Материнского капитала".В свою очередь, член профильного думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова заявила, что законопроект значительно упрощает процедуру направления средств маткапитала на улучшение условий жизни российских семей с детьми."Материнский капитал" выплачивается в России с 2007 года. Правом на его получение обладают семьи при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. Также условием получения маткапитала является отсутствие дополнительных мер поддержки той или иной семьи со стороны государства. На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей. Эта сумма недавно была заморожена до 2020 года.Российский парламент должен принять законодательные меры после массового отравления жителей Иркутска. Об этом в среду заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам главы государства, необходимо разобраться с акцизными сборами на спиртосодержащую продукцию, которая связана с отдельными отраслями промышленности.«На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут, как мухи», - подчеркнул Путин.Напомним, ранее стало известно о том, что 62 человека скончались после употребления настойки «Боярышник». Люди приобретали опасное зелье, совершенно не думая о последствиях, а также о том, что подобную настойку категорически нельзя употреблять внутрь.

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