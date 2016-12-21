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Метро "Выхино": что случилось на станции сегодня, 21 декабря, подробности

Пассажиры московского метрополитена сегодня, 21 декабря 2016 года, в очередной раз столкнулись с небольшим транспортным коллапсом из-за происшествия, которое имело место быть на станции "Выхино".

Из уточненных данных следует, что на этой станции на рельсы упал человек. По предварительной информации от сотрудников полиции, пожилой мужчина оказался зажат между двумя вагонами поезда. К моменту прибытия бригады "скорой помощи" пострадавший скончался.

Из-за данного трагического инцидента какое-то время станция метро "Выхино" оказалась недоступна для посетителей. В частности, поезда не ходили от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики".

Вскоре выяснилось, что ЧП случилось в час-пик, а именно в 07:26, когда в метрополитене столицы обычно многолюдно. Вскоре в социальных сетях пассажиры жаловались на давку и неработающее метро. Вместе с этим огромные очереди наблюдались у касс метрополитена.

На данный момент известно, что проблемы с движением поездов сохранялись на протяжении часа. Сейчас никаких трудностей с проездом, в том числе на Таганско-Краснопресненской линии, не наблюдается.108.162.219.160


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