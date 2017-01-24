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Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира

По мнению экспертов из немецкой фирмы Movinga, которые составили ТОП самых дешевых городов мира для переезда, Тунис возглавляет это список. Всего в рейтинг попали 75 населенных пунктов из разных точек планеты.

Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира


Немецкая фирма, занимающаяся грузовыми перевозками, решила изучить условия для переезда в разных странах и по результатам работы составить ТОП самых дешевых мест для жизни. Оказалось, что наиболее доступным городом в 2017 году стал Тунис, где в течение первого месяца жизни людям придется расстаться с $398. В это стоимость входит аренда жилья, питание, расходы на транспорт и подключение телефона.

Вторая ступень в ТОПе дешевых мест досталась Бангалору, городу на юге Индии. Желающим переехать сюда нужно быть готовыми потратить в первые 30 дней около $420. На третье место попал Каир с показателем расходов в $530.

За тройкой лидеров в списке дешевых городов для переезда следует Бухарест, в котором в первый месяц придется расстаться с $580, за ним идет Медельин в Колумбии с показателем в $603.

В ТОП-10 вошли также столица Колумбии Богота, нигерийский Лагос, София в Болгарии, Будапешт и Рига. Всего специалисты немецкой компании включили в список 74 городов, переезд в которые обойдется желающим относительно недорого. На последнем месте в этом ТОПе оказалась столица Анголы Луанда, где за 30 дней придется потратить $3,3 тыс.


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