Россия не пустила инспекцию из Украины на позиции артиллерии в Ростовской области

В Министерстве обороны заявили о недопуске украинской инспекции на место расположения российской артиллерии в Ростовской области. Об этом сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины Алексей Вершигора в ходе брифинга во вторник, 24 января, информирует Joinfo.ua со ссылкой на РБК-Украина. "Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен", - сообщил Вершигора. По его словам, фотографирование указанной артиллерии также было запрещено. Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Напомним, ранее сообщалось, что Украина провела инспекцию Южного военного округа Российской Федерации, в который, в частности, входит Ростовская область.
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