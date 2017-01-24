«Украина перейдет в контратаку»: Порошенко готовится к кибервойне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что стране по силам достойно ответить на кибератаки, которые ведет против украинских государственных порталов Российская Федерация. Об этом он заявил на совместном брифинге с главой Финляндии Саули Ниинисте, передает Joinfo.ua со ссылкой на «112 Украина».

«Россия совершает кибератаки не только против Украины. У нас есть сильное киберподразделение. И поэтому Украина может контратаковать», — сказал украинский лидер.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, Порошенко также отметил, что Украина — не единственная цель хакеров. По его словам, их объектами могут стать все европейские нации и США. «Это элемент гибридной войны. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ», — заключил Порошенко.

19 января Порошенко заявил, что Россия ведет кибервойну против всего мира, призвав «сообща бороться с этой угрозой».

В декабре 2016 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что хакеры из России пытались сорвать выплату социальных денежных пособий в стране. По его словам, «атаки были заранее спланированы и скоординированы из единого центра, размещенного в РФ».

В июне того же года указом Порошенко в Украине был создан Национальный координационный центр кибербезопасности. Создание нового органа объяснялось тем, что государственные ресурсы Киева ранее неоднократно подвергались кибератакам.

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