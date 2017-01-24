Отставка Авакова может состояться уже в этом году – эксперт

В комментарии изданию "Обозреватель" астролог Влад Росс отметил, что нынешний, 2017 год, сулит Арсену Авакову множество проблем. И отставка Авакова с поста министра МВД – вещь более вероятная, чем это может показаться, передает Joinfo.ua.

По словам Влада Росса, из-за большой вероятности "ниспровержения" с поста, для подстраховки в самое ближайшее время Авакову необходимо начать создавать собственную политическую силу.

"Арсен Аваков родился 2 января, под знаком Козерога. Планета сложностей, препятствий, трудностей Сатурн в конце года входит в этот зодиакальный знак. Символ управления, символ королей – Солнце – в его годовом гороскопе находится в падении, в доме ниспровержения власти. То есть с конца весны и во второй половине года – в июне, июле - у него могут начаться сложные ситуации", - сказал астролог.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфомедиа журналист Георгий Полтавчук, астролог уточнил, что речь идет об интригах, "всякого рода подставах", предательстве и даже "ниспровержении с должности".

Росс порекомендовал Авакову "быть острожным, особенно в отношении мнимых друзей, которые могут неожиданно стать врагами, в том числе в его родной партии", а также "играть на опережение" - создавать собственную политическую силу.

"Нужно создавать свою партию, и заниматься этим уже сейчас. Потому что создание новой партии для него очень благоприятно – Юпитер, символ удачи, входит в дом единомышленников. Раздорам, препятствиям, предательству, вражде в бывшей партии будет противопоставлен совершенно новый проект, где он может быть довольно успешным", - заверил астролог.

В то же время он заметил: "Это очень сложный год для Авакова, удержаться на этой должности ему будет неимоверно сложно".

Как писал "Обозреватель", ранее Влад Росс озвучил неожиданный прогноз для народного депутата Украины Надежды Савченко.

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