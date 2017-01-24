Блестящие бороды - новый мужской тренд в соцсетях

Мужская борода набирает все больше популярности. Она способна не только кардинально изменить имидж мужчины, но и изменить внешность. Фото знаменитостей, до и после "бородатого тренда" прямое тому доказательство. Но мужчины решили не останавливаться на обычной бороде и создали новый тренд - бороды в блестках, передает Joinfo.ua.

Селфи самых ярых бородатых модником в Инстаграм можно найти по хеш-тегу #glitterbeard. Искрящиеся бородачи выглядят забавно, но попадаются и вполне достойные экземпляры.

Журналист JoinInfoMedia Кристина Ковтун узнала, что ученые после ряда исследований объяснили, почему мужская борода действует как магнит для женщин.

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