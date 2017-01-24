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«Это наши братья»: Кремль не боится баллистических ракет Китая у границ РФ

«Это наши братья»: Кремль не боится баллистических ракет Китая у границ РФ

В Российской Федерации не считают последние военные маневры Китая «угрозой национальной безопасности». После размещения КНР межконтинентальных баллистических ракет у границ с РФ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай является большим стратегическим партнером Кремля, передает Joinfo.ua со ссылкой на ТАСС.

"Какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация (о размещении межконтинентальных баллистических ракет близ границ РФ) соответствует действительности, военное строительство в Китае не воспринимаем как угрозу для нашей страны", - заявил Дмитрий Песков.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, также он напомнил, что Китай "является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане". "Мы дорожим нашими отношениями", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщили о том, что Китай разместил наиболее совершенные баллистические ракеты собственной разработки в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян.

Некоторые СМИ связывают публикацию фотографий с ракетами с инаугурацией президента США Дональда Трампа, предполагая, что это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 (CSS-X-10 по классификации НАТО) разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 тыс. км.


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