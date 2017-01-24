Авторизация
 
  • 17:22 – Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира 
  • 17:22 – Украинский депутат назвал русский язык «блудом» 
  • 17:19 – Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017) 
  • 17:19 – Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016) 


«Грэм Филлипс, убирайся отсюда»: пропагандиста РФ с позором выгнали из парламента Великобритании

«Грэм Филлипс, убирайся отсюда»: пропагандиста РФ с позором выгнали из парламента Великобритании

Британский журналист Грэм Филлипс, который известен ярой работой на "ДНР", был выведен работниками правоохранительных органов со встречи в лондонском парламенте, которая была посвящена диалогу Украины и Британии, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на BBC.


"Никто не может испортить отношения Британии и Украины, даже русский марионетка-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция вывела из парламента", - заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.


Встреча в британском парламенте касалась 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.


Во время мероприятия господин Филлипс начал кричать, почему "Лондон поддерживает Киев, когда украинские войска стреляют по мирным жителям Донбасса". В ответ присутствующие кричали, что он "лжец".


Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, депутат Верховной Рады Светлана Залищук, которая присутствовала на встрече в британском парламенте, заявила, что "Россия ведет гибридную войну против Украины с помощью кибератак, грязной пропаганды, сотен танков и тысяч солдат".


"А кому ты нужен сейчас безрукий?"


Британский журналист Грэм Филлипс сотрудничал с российскими СМИ. Он снимал действия боевиков, посещал неподконтрольные Киеву территории.


В сентябре 2016 появилось видео, на котором Филлипс оскорблял освобожденного из плена тяжелораненого украинца Владимира Жемчугова. Филлипс настойчиво спрашивал, кто «зомбирует" Жемчугова» и говорил: "А кому ты нужен сейчас безрукий?».


После этого посол Украины в Великобритании просила Лондон "остановить пропагандистскую деятельность Грэма Филлипса". В ответ на это британское посольство ответило, что "Украина сама должна отреагировать на действия Грэма Филлипса, если он нарушил украинское законодательство".


"Я видела видеозапись обмена пленными на прошлой неделе, и ... поражена поведением Грэма Филлипса относительно Владимира Жемчугова. По моему убеждению, это не журналистика", - говорится в письменном ответе Джудит Гоф, посла Великобритании в Украине.


Впрочем, она объяснила, что британское правительство не может лишить его паспорта, потому что Филлипс не осуществил на территории своей страны правонарушений, которые дали основание запретить выезд за пределы Великобритании.


«Грэм Филлипс, убирайся отсюда»: пропагандиста РФ с позором выгнали из парламента Великобритании



Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm


— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/174106-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4872
-0.02%
74.6848
+0.16%
1.1734
+0.46%
0.2115
+0.95%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 580
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 278
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 236
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 211
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 191
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 073
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 1 037
  • 0
В объектив камеры астронавтов шаттла «Индевор» попался НЛО
  • 21:55
  • 945
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Назван ТОП самых дешевых для переезда городов мира
  • 17:22
  • 0
  • 0
Украинский депутат назвал русский язык «блудом»
  • 17:22
  • 0
  • 0
Любовь против судьбы: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Вещдок: Носферату из райцентра (эфир от 24.01.2016)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Стосується кожного: пламя упреков (эфир от 24.01.2017)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Студия «Квартал 95» отправилась в путешествие вокруг света (фото)
  • 17:19
  • 0
  • 0
Проректор НАУ Владимир Шульга: Молодых талантливых ученых надо воспитывать еще со школы
  • 17:08
  • 0
  • 0
В России готовятся к «монетарному взрыву»
  • 17:08
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров