«Грэм Филлипс, убирайся отсюда»: пропагандиста РФ с позором выгнали из парламента Великобритании

Британский журналист Грэм Филлипс, который известен ярой работой на "ДНР", был выведен работниками правоохранительных органов со встречи в лондонском парламенте, которая была посвящена диалогу Украины и Британии, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на BBC.

"Никто не может испортить отношения Британии и Украины, даже русский марионетка-пропагандист Грэм Филлипс, которого полиция вывела из парламента", - заявила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

Встреча в британском парламенте касалась 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.

Во время мероприятия господин Филлипс начал кричать, почему "Лондон поддерживает Киев, когда украинские войска стреляют по мирным жителям Донбасса". В ответ присутствующие кричали, что он "лжец".

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, депутат Верховной Рады Светлана Залищук, которая присутствовала на встрече в британском парламенте, заявила, что "Россия ведет гибридную войну против Украины с помощью кибератак, грязной пропаганды, сотен танков и тысяч солдат".

Британский журналист Грэм Филлипс сотрудничал с российскими СМИ. Он снимал действия боевиков, посещал неподконтрольные Киеву территории.

В сентябре 2016 появилось видео, на котором Филлипс оскорблял освобожденного из плена тяжелораненого украинца Владимира Жемчугова. Филлипс настойчиво спрашивал, кто «зомбирует" Жемчугова» и говорил: "А кому ты нужен сейчас безрукий?».

После этого посол Украины в Великобритании просила Лондон "остановить пропагандистскую деятельность Грэма Филлипса". В ответ на это британское посольство ответило, что "Украина сама должна отреагировать на действия Грэма Филлипса, если он нарушил украинское законодательство".

"Я видела видеозапись обмена пленными на прошлой неделе, и ... поражена поведением Грэма Филлипса относительно Владимира Жемчугова. По моему убеждению, это не журналистика", - говорится в письменном ответе Джудит Гоф, посла Великобритании в Украине.

Впрочем, она объяснила, что британское правительство не может лишить его паспорта, потому что Филлипс не осуществил на территории своей страны правонарушений, которые дали основание запретить выезд за пределы Великобритании.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm