Выход Британии из ЕС: верховный суд страны остудил пыл премьера Мэй по поводу быстрого Brexit

Верховным судом объединенного королевства Великобритании поддержано решение, которое ранее было принято Высоким судом Лондона по поводу согласования Brexit с парламентом страны. Ранее премьер Британии Тереза Мэй заявляла, что Brexit будет быстрым и жестким, передает Joinfo.ua со ссылкой на британские СМИ.

Как сообщает британская пресса, Верховный суд Великобритании обязал правительство получить одобрение парламента для начала переговоров о выходе страны из ЕС.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, такое решение огласила во вторник, 24 января, высшая судебная инстанция Соединенного Королевства, отклонив апелляцию кабинета министров.

За данное решение проголосовали восемь из 11 судей. Трое проголосовали против.

Тем самым Верховный суд поддержал решение Высокого суда Лондона, постановившего в ноябре 2016 года, что 50-я статья Лиссабонского договора о ЕС, запускающая процедуру выхода страны из сообщества, не может быть задействована без одобрения Палаты общин.

На это решение правительство Британии подало апелляцию, которая была отклонена.

Напомним, эксперты называли самые главные последствия Brexit, которые постигнут не только Британию, но всю Европу.

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