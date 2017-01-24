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Венгрия взбунтовалась против Киева за попытку украинизации

Венгрия взбунтовалась против Киева за попытку украинизации

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто осудил попытки Украины расширить сферу украинского языка. По его словам, из-за этого шага пострадает большое количество национальных меньшинств, в том числе и венгры, передает Joinfo.ua со ссылкой на газету «Коммерсант».

Он пригрозил Украине, заявив, что если Киев примет данный законопроект, то Венгрия будет поднимать этот вопрос на уровне Европейского Союза.

"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка,— которые ухудшили бы положение меньшинств. Мы слышали, что этот закон, возможно, не будет принят. И мы надеемся на это. Если же какие бы то ни было поправки и изменения ухудшат жизнь меньшинств, в том числе венгерского, то мы, конечно, поднимем этот вопрос на уровне ЕС", – сказал Сиярто.

Дипломат, Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, также заявил, что вопрос о расширении украинского языка выходит за рамки Украины, так как коснется нацменьшинств.

"Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты — в том числе в отношении Украины", – добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, в Верховной Раде Украины 19 января был зарегистрирован законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают расширить сферы использования украинского языка – в государственной и общественной жизни, а также в СМИ.


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