В МИД Украины ответили на заявление главы ПАСЕ о необходимости снять санкции против России в Ассамблее

Санкции, введенные в отношении Кремля из-за его агрессии против Украины, должны действовать до восстановления территориальной целостности страны. Об этом спикер МИД Украины Марьяна Беца написала в twitter, передает Joinfo.ua.
«Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», – отметила Беца, комментируя желание президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта вернуть российскую делегацию в Ассамблею.
Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2017 г.
Напомним, президент ПАСЕ выступил за снятие с России санкций.
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