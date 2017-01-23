Политолог: У Кремля есть две задачи по Донбассу – "максимум" и "минимум"

По словам политолога Георгия Чижова, для российского руководства задача-максимум — сформировать аналог Боснии и Герцеговины после Дейтонских соглашений. Об этом он заявил в интервью изданию online.ua, сообщает Joinfo.ua. "Чтобы один или два субъекта входили в состав Украины чисто формально, зато имели возможность блокировать любую внешнеполитическую инициативу", - отметил Чижов.

Вместе с тем, по его словам, задача-минимум - вернуть территории на более приемлемых для Киева условиях, которые, тем не менее, должны позволить Москве сохранить лицо. "Если для простых россиян возврат Донецка и Луганска будет выглядеть поражением, у президента довольно быстро обвалится рейтинг, и центробежные процессы в стране резко ускорятся. Скорее всего, условия "сделки по Донбассу" будут в ближайшее время обсуждать с Трампом. Руководители Франции и Германии, по ощущениям, готовы одобрить любое решение, которое положит конец войне, но на полное игнорирование мнения украинской стороны они не пойдут. Поэтому следует ожидать попыток Кремля более-менее элегантно избавиться от подконтрольной ему части Донбасса. Если это не удастся, ситуация останется примерно такой, какую мы наблюдаем сегодня", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, в реальности, ситуация на Донбассе в том виде, в каком она пребывает сейчас, "зависнет", причем надолго. "Несмотря на попытки найти взаимоприемлемое решение, ситуация на востоке Украины принципиально изменится лишь тогда, когда в одной из стран ситуация выйдет из-под контроля. Сегодня Россия демонстрирует больший запас прочности. Однако обстановка там ухудшается плавно, но последовательно. В Украине же может случиться все, что угодно, но есть реальная надежда на выздоровление и начало поступательного развития", - резюмировал политолог Георгий Чижов.

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