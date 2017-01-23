Украина подала против России пять исков в ЕСПЧ

Украина с 2014 года направила в Европейский суд по правам человека пять межгосударственных исков против России. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире Пятого канала, передает Joinfo.ua. "Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ", - сказал он. Министр рассказал, что речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и "нарушением там прав человека". Он, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, добавил, что есть также блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса. По мнению министра, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент". Напомним, на прошлой недели Украина подала в Гаагу иск против России, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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