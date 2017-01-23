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"Под колпаком": Контрразведка США заинтересовалась связями советника Трампа с РФ

"Под колпаком": Контрразведка США заинтересовалась связями советника Трампа с РФ

Контрразведка США начала расследовать связь советника по нацбезопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с российскими официальными лицами. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, сообщает Joinfo.ua.


Изданию удалось узнать о проверке всего через несколько часов после того, как отставной генерал-лейтенант принес присягу. Ключевым вопросом является выяснение цели телефонных звонков, якобы осуществленных Флинном послу России в США Сергею Кисляку 29 декабря 2016 года.


Флинн звонил Кисляку в тот день, когда 44-й президент Барак Обама принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов. Сообщается, что неизвестно, когда началось расследование, продолжается ли оно сейчас или уже завершено.


На прошлой неделе команда Трампа отрицала связь Флинна с Кисляком, но позже все же было заявлено, что звонки были осуществлены. За день до инаугурации Трампа, высокопоставленный чиновник в США сообщил Associated Press, что чиновники созванивались "очень часто", в то время как Reuters сообщило о пяти звонках Флинна Кисляку 29 декабря 2016 года.


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