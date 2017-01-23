ГПУ ждет Януковича на допрос 27 и 30 января

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает бывшего президента Виктора Януковича на допрос 27 января 2017 года в качестве подозреваемого в деле о государственной измене. Об этом говорится в сообщении ГПУ, информирует Joinfo.ua.

Сообщается, что Янукович вызывается 27 января 2017 года на 15:00 в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве для вручения уведомления об изменении подозрения и допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016.

Кроме того, другой повесткой его вызывают для участия 30 января в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов уголовного производства по этому делу.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что против Виктора Януковича свидетельствовали два депутата Государственной Думы РФ.

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