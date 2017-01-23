Вы держитесь здесь: Жириновский предложил российским пенсионерам переезжать в "пустующий" Магадан

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский порекомендовал предложить населению переезжать в пустующие квартиры в других городах. Об этом говорится на сайте партии, сообщает Joinfo.ua.

"Сообщается, что во многих городах пустуют квартиры — Магадан, Мурманск, моногорода, другие населенные пункты. Кто мешает предложить помочь желающим с переездом? Допустим, если пенсионер живет в плохих жилищных условиях, то какая ему разница, где он находится — главное отдельная квартира, магазины. Все это там есть", — заявил Жириновский.

По его мнению, в моногорода также могут переезжать те люди, которые умеют работать удаленно и которым нужно уединение. Жириновский также отметил, что все это нужно осуществлять только по желанию людей, в святи с чем, он предложил выступить с этой инициативой и посмотреть на ответную реакцию.

Напомним, ранее Владимир Жириновский предлагал отправлять стритрейсеров на каторгу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173748-news.html