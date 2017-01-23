Бублик со скандалом выходит из БПП

Народный депутат Украины Юрий Бублик обвинил власть в попытках "возглавить коррупционные схемы", и сообщил о том, как руководство парламента препятствует его выходу из БПП. Об этом сам народный избранник сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Joinfo.ua.
По его словам, он обратился с заявлением о выходе из фракции БПП к Андрею Парубию. Кроме того, политик назвал действия власти "циничным мародерством". "18.01.17. на имя председателя Верховной Рады Украины подал уведомление о выходе из коалиции, которое он, вопреки регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это совсем другая история", - отметил Бублик. - Действующая власть не намерена ликвидировать коррупционные схемы, взамен хочет самостоятельно их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство".
Напомним, по информации ряда СМИ, на новогоднем корпоративе БПП дважды сильно подрались народные депутаты.
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