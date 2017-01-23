Новая звезда Интернета: “Минуты чудес” приключились с пользователями

Новое видео стремительным потоком «минут чудес» ворвалось в русскоязычный Интернет, сообщает Joinfo.ua.

В то время, как восьмилетняя Жасмин Бибер радует поклонников своего брата видеороликами в духе своего возраста, некая Наталья Ястреб постаралась исполнить песню в духе начала века. У неё хватило платьев (хотя далеко не все фасоны соответствовали эпохе), и даже яркая помада заметна, но с поэтическим и вокальным даром приключилась небольшая беда: они отсутствуют.

Девушка, как отмечает журналист ДжоИнфоМедиа Настя Арт, выучила слово «губить» и много разных глаголов, которые очень старалась срифмовать. Что ж, в этом видео, как пишут комментаторы в Интернете, беда не в том, что оно как таковое существует, а в том, что современные «поп-звёзды» в общей массе поют ненамного лучше и содержательнее.

Приятного просмотра!

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