Санкции ЕС против РФ бессмысленны – кандидат в президенты Франции Фийон

Кандидат в президенты Франции от местных консерваторов Франсуа Фийон заявил, что санкции Европейского Союза против России являются бессмысленными, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ЛІГА.

"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны", - заявил Фийон, и добавил, что для снятия санкций от России нужно требовать выполнения определенных шагов, отметив, что Украина "также не выполняет все необходимое для обеспечения мира".

Фийон заявил о необходимости найти другой способ для диалога с РФ. "Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет через наши головы", - добавил он.

Напомним, ранее Фийон заявил, что Франция должна возобновить "крепкие и чистосердечные" отношения с Россией и США.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173744-news.html