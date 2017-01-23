Санкции ЕС против РФ бессмысленны – кандидат в президенты Франции Фийон

Кандидат в президенты Франции от местных консерваторов Франсуа Фийон заявил, что санкции Европейского Союза против России являются бессмысленными, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ЛІГА.
"Я убежден, что экономические санкции абсолютно неэффективны", - заявил Фийон, и добавил, что для снятия санкций от России нужно требовать выполнения определенных шагов, отметив, что Украина "также не выполняет все необходимое для обеспечения мира".
Фийон заявил о необходимости найти другой способ для диалога с РФ. "Я не хочу, чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет. Это будет иметь пагубные последствия для Европы, если Трамп пойдет через наши головы", - добавил он.
Напомним, ранее Фийон заявил, что Франция должна возобновить "крепкие и чистосердечные" отношения с Россией и США.
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