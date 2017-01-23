Команда Трампа хочет «убрать» Порошенко и уже ищет ему замену, - политологи

Политологи, которых опросила украинская газета «Вести», сообщили, что новый глава Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в недалеком будущем планирует пересмотреть отношения с правительством Украины, передает Joinfo.ua. По данным политолога Николая Спиридонова, в США президенту Украины Петру Порошенко «уже подыскивают замену, проводят кастинги - но пока такого кандидата нет». «Если он появится, его начнут продвигать - и это будет очевидно», - сказал эксперт. Политолог Руслан Бортник заявил, что «в целом Трамп будет заинтересован в пересмотре отношений с украинскими элитами, поскольку для него политика Порошенко станет неприемлемой», - отметил он. По словам политолога Константина Бондаренко, украинским вопросом в АП США будут заниматься в апреле-мае 2017 года и «только в комплексе, через призму отношений с Россией». Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, бывший глава МИД Украины Леонид Кожара отметил, смена концепции борьбы с РФ на ее «вовлечение» может оставить Украину без внимания США.
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