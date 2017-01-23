Мэр Днепра Филатов отказался от завтрака с Трампом

Мэр Днепра Борис Филатов отказался от завтрака с новым президентом США, заявив, что негоже тратить деньги города на такие поездки. Об этом Борис Филатов написал в Facebook, передает Joinfo.ua.

«Этот визит был запланирован почти полгода назад. Тогда никто не знал, кто будет следующим Президентом США. Просто два сенатора пригласили меня в Вашингтон на завтрак к будущему американскому лидеру. Это событие состоится 2 февраля. Но меня на нем не будет», — написал Филатов.

Мэр Днепра добавил, что уважает американский народ «за его поддержку независимости и территориальной целостности нашей страны», но считает, что «дипломатией должны заниматься дипломаты».

«Негоже мэру тратить время и городские деньги на недельные поездки за океан. Мэр должен чистить дороги и заниматься канализацией», — резюмировал Филатов.

В официальном ответе сенаторам, согласно информации, которую подготовила для ДжоИнфоМедиа журналист Мария Громко, мэр Днепра поблагодарил их за приглашение и объяснил, что ситуация в Днепре сейчас требует его обязательного присутствия. При этом, Борис Филатов пообещал обязательно приехать на завтрак к американскому Гаранту в следующем году, если его снова пригласят.

Напомним, с Трампом будут судиться из-за платежей от иностранных правительств.

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