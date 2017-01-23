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Депутат ВР Украины Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

Депутат ВР Украины Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала украинского народного депутата Георгия Логвинского на должность вице-президента ассамблеи на один год. Об этом сам Логвинский сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, информирует Joinfo.ua.


"Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", - написал нардеп.


Логвинский отметил, что должность вице-президента и члена Бюро ПАСЕ - "самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины".


Напомним, нардеп Логвинский известен своей последовательной политикой по отстаиванию интересов Украины на международной арене в условиях российской агрессии. В частности, минувшей осенью он призвал лишить мандата французских европарламентариев, посетивших оккупированный Крым.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173631-news.html
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