«Она ввяжется в президентскую гонку»: астролог Влад Росс сделал неожиданный прогноз для Савченко

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которую уже окрестили "украинской Жанной д'Арк", может повторить нелегкую судьбу легендарной француженки, а все обвинения в ее адрес из-за "работы на Кремль" совершенно беспочвенны. Об этом сообщил астролог Влад Росс, передает Joinfo.ua со ссылкой на «Обозреватель».

"Год назад я говорил о том, что сначала политики захотят на ней подняться, а потом начнут гнобить. Собственно, так и происходит. Люди использовали ее и кинули", - сказал он.

"Сейчас ее будут низвергать со всех постов, она будет тут нежеланна – это однозначно. Вплоть до того, что она может стать жертвой", - предупредил астролог. Проводя параллели со знаменитой француженкой, он заметил: "Тогда были другие времена, была инквизиция. Но сейчас лишают званий, обвиняют в сотрудничестве с Кремлем. Фактически - это та же инквизиция".

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, в контексте обвинений в адрес Савченко в том, что она "засланный казачок Путина", Росс заверил: "Это полный бред. Я не верю в это, в ее карте рождения слишком хорошо выглядят планеты национальности – Луна и Плутон. Она ярый националист, и она действительно тот человек, который может возродить национальное движение Украины".

Астролог добавил: "У нее очень хорошие перспективы ввязаться в президентскую гонку, нужно только подобрать благоприятную команду".

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