Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт

На своей странице в Фейсбук Дмитрий Тымчук высказал мнение, что принятие закон об оккупированных территориях позволит решить целый ряд вопросов и споров по поводу того, как и что надо делать с оккупированным Донбассом. И этот закон надо было принять давно, передает Joinfo.ua.

По мнению Тымчука, с принятием такого закона исчезнут жаркие споры по теме "блокады" этой территории, не будет "зазора" для фактической контрабанды в обе стороны, и, наконец, наши политики и чиновники утратят поле для маневра в определении статуса этих районов.

Заодно заткнем рот разным "пинчукам, медведчукам, савченкам" и прочим нашим глашатаям Кремля.

Но главное - в решении конфликта на Донбассе такой шаг является также единственным способом выйти из хронического тупика Минских соглашений и переформатировать нынешний формат, когда мы ведем переговоры с кучкой непонятных проходимцев, а главный виновник конфликта в лице России сидит в сторонке и с довольным видом изображает "посредника".

В частности, с принятием такого закона Россия де-юре получает не просто статус агрессора, но и несет полную ответственность за ситуацию на оккупированной ею территории с точки зрения Украины. И, что главное, не только Украины: мы видим прекрасный шаг со стороны Европы на пути именно такого алгоритма решения проблемы – а именно, резолюцию ПАСЕ о РФ-агрессоре, принятую в октябре прошлого года. С принятием указанного Закона Украины мы, по сути, совместно с европейцами создадим необходимую базу для того, чтобы возложить на Путина ответственность и вести переговоры с ним. А это совсем другие спорты, нежели посиделки с кучкой наркоманов из "ДНР" и "ЛНР" в Минске. По крайней мере, в рамках пресловутого мирного урегулирования Украина и цивилизованный мир может давить на Путина, возлагать на него ответственность и требовать от него гарантий, в отличие от штурмующего Ла-Манш Захарченко и ловящего под Луганском чернокожих наемников НАТО Плотницкого.

Заодно "проясняется картина" для новой администрации США, которой только предстоит выработать свою позицию по Донбассу – поскольку если сегодня в самой Украине не определен четкий юридический статус этих территорий, то чего мы ждем от Трампа? К слову, удивительно, как мы вообще в таких условиях увидели указанную резолюцию ПАСЕ.

Тем более, что законодательная дискуссия по этому вопросу уже начата – еще в июле прошлого года в Раде был зарегистрирован законопроект №3593-д "Про тимчасово окуповану територію України" (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1…), идеологом которого выступила вице-спикер Оксана Сыроид, и среди соавторов которого – депутаты из разных фракций (в т.ч. и я).

Надо заметить, что данный законопроект со старта порвал как хомячков ГНЭУ (главное научно-экспертное управление ВР). В своем заключении, почему его нельзя принимать, у ГНЭУ есть вполне резонные замечания, касающиеся международного права и соответствия украинскому законодательству. По этим конструктивным замечаниям идет работа, в законопроект можно и нужно вносить изменения. Но есть и много "левых" претензий. Главная их идея – мол, если сама Россия не признала, что она оккупировала Донбасс, то и мы не можем. Ну что за бред? Именно мы, сами украинцы, должны в первую очередь давать оценку тому, что происходит на нашей земле, а затем уже убеждать в своей правоте всех остальных. Тем более что сейчас у нас все наоборот и телега стоит впереди Лаврова: весь мир уже знает, что события на Донбассе – дело рук России (тут снова вспоминаем резолюцию ПАСЕ), а мы все никак не можем закрепить это законодательно. Парадокс.

Важная деталь: в рамках данного законопроекта вполне можно разрабатывать механизмы, которые позволят максимально защитить украинских граждан социально, избежав при этом столь любимых сейчас некоторыми деятелями спекуляций. Пример: в конце прошлого года нардеп О.Недава пытался протолкнуть законопроект, из которого следовало, что Украина по сути несет ответственность за события на Донбассе и должна компенсировать местным жителям убытки от повреждения их собственности (об ответственности России, что интересно, ни слова). Да, помочь нашим гражданам надо обязательно, и это первейшая задача, но ни в коем случае не под таким странным соусом, как предлагает Недава. В законопроекте об оккупированных территориях указано, что эти убытки должна компенсировать РФ. А значит, мы можем уже сейчас выделять нашим пострадавшим гражданам необходимые средства из нашего госбюджета, но с тем, чтобы после решений международных судов соответствующие компенсации от России шли в украинский бюджет. То есть нужные механизмы разработать можно (и нужно), главное – принять сам закон.

Есть надежда, что законопроект об оккупированных территориях будет рассматриваться в Раде уже в начале новой сессии, т.е. в начале февраля. Принимать его надо было даже не вчера, а позавчера. Но лучше поздно, чем никогда.

Напомним, политический аналитик Олеся Яхно заявляла, что отвоевывать оккупированный Донбасс нет смысла. Эти территории очень скоро вернутся в Украину мирным путем.

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