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Трамп плевать хотел на американцев и не обнародует свою налоговую декларацию по требованию общества

Трамп плевать хотел на американцев и не обнародует свою налоговую декларацию по требованию общества

Несмотря на петицию с требованием граждан США, чтобы президент Дональд Трамп обнародовал свою налоговую декларацию, он этого делать не собирается. Такое заявление сделал советник Трампа Келлиенн Конвей в интервью ABC News, передает Joinfo.ua.

Около 210 тысяч американцев в петиции требуют от Трампа немедленно обнародовать полную налоговую декларацию, чтобы убедить граждан в отсутствии конфликта интересов. Белый дом должен отреагировать на петицию, если она набирает 100 тыс. подписей.

"Ответом Белого дома является таким, что он не собирается обнародовать налоговую декларацию. Мы спорили об этом в течение всего избирательного процесса. Людей это не волновало. Они голосовали за него. Он достиг этого очень четко. Большинство американцев больше обращают внимание на то, как будет выглядеть их налоговая декларация, пока Трамп будет президентом, а не его право", - заявила Конвей.,

Издание добавляет, что в январе, согласно опросу Washington Post/ABC News, 74% американцев, в том числе 49% сторонников Трампа, хотели бы обнародование его декларации.

Незадолго до инаугурации на своей пресс-конференции Трамп заявил журналистам, что "американцев не интересует" его декларация, только журналистам было не безразлично, потому что "он победил".

Отметим, что в США нет закона, который требует от президента обнародовать декларацию, однако Трамп стал первым президентом в истории, который был бы настолько непрозрачным по налогам.

Он неоднократно заявлял, что "люди очень мало узнают" из этого документа, но критики утверждают, что декларация показала бы любые потенциальные сделки с Россией, а также сколько налогов Трамп в самом деле заплатил.

Однако президент США вместо того, чтобы ликвидировать свои коммерческие инвестиции и передать активы в слепой траст, заявил, что передаст бизнес своим старшим сыновьям Дональду-младшему и Эрику.

Но кипы папок, которые Трамп продемонстрировал во время пресс-конференции перед инаугурацией в качестве доказательства, оказались пустыми.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173391-news.html
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