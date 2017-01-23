«По копейке со всего мира»: с Трампом будут судиться из-за платежей от иностранных правительств

Несколько юристов и детективов сообщили, что Дональду Трампу приходят платежи от других государств через гостей, которые бывают в его отелях, а также через аренду своих зданий, передает Joinfo.ua со ссылкой на BBC.

Они утверждают, что положения конституции США запрещает такие выплаты.

Сын Трампа Эрик заявил, что это "преследование ради политической выгоды".

Эрик Трамп, который является исполнительным вице-президентом Trump Organization, заявил, что компания сделала больше, чем закон требует, чтобы избежать правовых рисков, сообщает New York Times.

Он сказал, что согласился пожертвовать все доходы гостиниц, поступающие от иностранных правительственных гостей в казну США.

Группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" сообщила, что подадут иск в федеральный суд Манхэттена в понедельник утром.

"Мы не хотели доходить до этого", - заявил исполнительный директор группы Ноа Букбайндер.

"У нас была надежда, что президент Трамп примет необходимые меры, чтобы не нарушать Конституцию, прежде чем он вступит в должность. Мы были вынуждены обратиться в суд", - добавил он.

Согласно Конституции США ни один федеральный чиновник не имеет права получать подарки или "денежное вознаграждение" от иностранного правительства.

"Президент Трамп взял себе лозунг "Америка прежде всего", для того чтобы вы думали, что он хотел бы строго придерживаться пункта констиуции о вознаграждении от иностранцев, поскольку она была написана, чтобы гарантировать, что наши чиновники думают об американцах в первую очередь, а не об иностранных правительствах", - сказал Букбайндер.

Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, адвокаты Трампа утверждают, что статья предназначена только для предотвращения получения выгоды федеральными чиновниками от иностранного государства, и не распространяется на платежи, такие как счета за номер в отеле.

Как сообщалось, более чем 209 тысяч американцев подписали петицию с требованием к президенту Трампа немедленно опубликовать полную налоговую декларацию, для того чтобы убедить граждан в отсутствии конфликта интересов. Однако советник Трампа Келлиенн Конуэй заявила, что он не собирается ее обнародовать.

Вместо того, чтобы ликвидировать свои коммерческие инвестиции и передать активы в слепой траст, Трамп заявил, что передаст бизнес своим старшим сыновьям Дональду-младшему и Эрику.

Кипы папок, которые Трамп продемонстрировал во время пресс-конференции перед инаугурацией в качестве доказательства отхода от бизнеса, оказались пустыми.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп не обнародует свою налоговую декларацию по требованию общества.

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