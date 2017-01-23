Гисметео: Погода в Украине на 23 января

Ожидается переменная облачность, на большей части территории страны без осадков, небольшой кратковременный снег пройдет лишь в Волынской, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на портал "Гисметео".

Температура воздуха ночью составит −10...−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах −3...0 °С, на западе и юге воздух местами прогреется до +1...+3 °С.

В Киеве будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха в течение суток составит −5...−1 °С.

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