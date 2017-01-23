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Привет Путину: сенаторы США готовят законопроект о запрете Трампу снимать санкции с России

Привет Путину: сенаторы США готовят законопроект о запрете Трампу снимать санкции с России

Американские сенаторы, среди которых как представители демократов, так и "родные Трампу" республиканцы, представят на рассмотрение законопроект, которым президент США, а именно Дональд Трамп, не имеет права снимать новые санкции против России. Об этом в интервью ABC News заявил лидер Демпартии США в сенате Чак Шумер, передает Joinfo.ua.

По словам Шумера, законодатели опасаются, что администрация Трампа может отменить санкции в обмен на сокращение ядерных вооружений со стороны России.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, демократ Шумер заявил, что документ поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ранее оба они критиковали риторику Трампа в отношении России. Как ожидается, законопроект будет внесен в конгресс уже на следующей неделе.

«Нам нужно больше санкций в отношении России. Мы не должны ослаблять их. Если мы не оставим эти санкции, или даже не усилим их, это будет стимулировать Владимира Путина, который является военным преступником», - заявил Маккейн.

Кроме того, он добавил, что ослаблением санкций США могут сделать очень символический шаг для Китая и Ирана, которые смогут выйти за существующие рамки.

"Если мы отменим санкции, то мы скажем России: "Давайте, продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи. Это пошлет такой же сигнал Китаю и Ирану. Это будет ужасно", - сказал Шумер.

Шумер также раскритиковал речь Трампа на церемонии инаугурации и отметил, что президент использовал "популистскую риторику, чтобы скрыть правую повестку дня" своей администрации.

Напомним, избранный вице-президент США Майк Пенс заявил, что Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией. А глава МИД Германии Штайнмайер и вовсе уверен, что с приходом Трампа в мире воцариться новый мировой беспорядок.


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