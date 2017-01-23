Дональд Трамп привел с собой новый мировой беспорядок - Штайнмайер

На страницах немецкого издания Bild министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение о том, что Дональд Трамп положит начало новому мировому беспорядку. Поскольку его взгляды на международную политику кардинально отличаются от прежних взглядов Госдепа США, передает Joinfo.ua.

"Как всегда во время смены власти возникают неопределенность, сомнения и вопросы о курсе нового руководства. Но в эти времена нового глобального беспорядка речь идет о большем, сейчас на кону стоит особенно многое: с избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века", — подчеркнул Штайнмайер.

По информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, глава МИД германии подчеркнул, что сегодня началась жизнь между мирами. И какие представления о порядке в мире утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня — все это еще не предопределено и остается открытым.

"Мы будем искать диалог и озвучим новой администрации Трампа нашу позицию, расскажем о наших ценностях и интересах. Свободная торговля, обмен и открытый мир, совместная борьба с экстремизмом и терроризмом, тесное и доверительное трансатлантическое сотрудничество на основе общих ценностей — вот что для нас важно", — заверил Штайнмайер.

"Я знаю, нам нужно готовиться к неспокойным временам. Но я делаю ставку на то, что мы сможем найти в Вашингтоне тех, кто нас внимательно выслушает, тех, кто понимает, что в этом мире и большим странам нужны партнеры, и кто будет готов идти одним путем вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками" , — резюмировал глава МИД Германии.

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