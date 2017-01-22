Очень скоро РФ уйдет с Донбасса и Украина его вернет мирным путем - эксперт

В своем блоге на УП Олеся Яхно проанализировала ситуацию вокруг заявлений по возврату Донбасса путем некоего обмена на Крым. Но, по мнению эксперта, эти заявления бессмысленны, поскольку возврат оккупированного Донбасса итак состоится мирным путем, передает Joinfo.ua.

Вот что написала Олеся Яхно:

За последние недели прозвучало несколько разных заявлений/предложений по Крыму.

Например:

1) Донбасс можно вернуть невоенные путём, только если отказаться от Крыма;

2) Украина должна10-15 лет не предпринимать каких-либо действий по возврату Крыма.

Таких заявлений из-за возможного давления как со стороны России, так и со стороны отдельных представителей политэлит на Западе, в этом году может становиться больше. Но Украине нет никакого смысла следовать такой логике.

Украина и так вернёт Донбасс мирным путем.

На мой взгляд, в три этапа:

1. уход России;

2. демилитаризация и разоружение региона (именно для этого нужна полицейская миссия ОБСЕ);

3. реинтеграция, правовая, информационная, политическая, экономическая, в пространство Украины. Именно на то, чтобы этот процесс в будущем шел менее болезненно, а также, чтобы облегчить положение наших граждан на оккупированных территориях, направлен план правительства о реинтеграции, где акцент сделан на гуманитарной составляющей и на устранении законодательных возможностей для контрабанды в "серой зоне".

Старт процесса начнется тогда, когда Кремль, наконец, окончательно убедится в том, что Донбасс невозможно на что-то обменять. Военное продвижение вглубь невозможно (в том числе и из-за нашей армии). Реализация Минских соглашений в варианте и последовательности Кремля тоже невозможна.

Шантажировать зависимостью украинской экономики от России (газа, рынка для экспорта, долгом в 3 млрд. и т.д.) тоже невозможно. Самый болезненный и чуть ли ни единственный инструмент шантажа – это заложники. Но когда Россия поймёт, что обменять вопрос Донбасса на уступки Украины по Крыму, федерализацию и другие фантазии невозможно, а санкции по отношению к РФ ощутимы, тогда Россия и уйдет с Донбасса.

Что касается предложения не поднимать тему Крыма на протяжении 10-15 лет, по факту это значит отказаться от перспективы возврата Крыма. Я считаю популистскими конструкции "Крымнаш" (в российском варианте) и "Крым – наш" (в украинском варианте).

В том смысле, что России не удастся тактическое преимущество в 2014 году, когда Украина была растеряна, превратить в стратегический выигрыш и сохранить Крым в составе РФ. А Украине – будет нелегко вернуть полуостров (с учетом ограниченных возможностей влиять на ситуацию в/вокруг Крыма).

Но стратегически – наша позиция более перспективна, в России это прекрасно понимают (отсюда – предложения к Украине обменять Крым на Донбасс). При этом нельзя исключать, что в процессе перехода Крыма "от России – к Украине" будет некий промежуточный статус, и этот статус может растянуться во времени.

Но когда нам предлагают забыть на время о Крыме – это значит снять санкции с РФ, не предпринимать никаких действий на международном уровне (в том числе по защите прав крымских татар), не подавать иски против России и т.д. То есть, позволить РФ сделать аннексию необратимой. За это время Россия полностью изменит демографическую структуру полуострова, подавив любую возможную нелояльность, и в случае уже законного референдума (без "зеленых человечков" и с участием международных наблюдателей) получит результат в свою пользу.

Не говоря уже о том, что в случае реализации таких предложений получится, что жителей Донбасса обменяют на узаконивание Россией аннексии Крыма (а они-то думали, что нужны России), а крымских татар в очередной раз лишат их родной земли.

Напомним, что самым ярким предложением по обмену Крыма на Донбасс стало заявление нардепа Надежды Савченко, после чего она даже была исключена из комитета по нацбезопасности ВР. И теперь ней занялись ГПУ и СБУ.

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