Авторизация
 
  • 09:56 – Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео 
  • 09:52 – Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео) 
  • 09:37 – Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину 
  • 09:37 – Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из "минского тупика" можно единственным способом - эксперт 


Ученые назвали самое опасное для людей животное

Ученые назвали самое опасное для людей животное

Профессору из Университета Мельбурна Ронел Велтон при помощи статистических данных удалось вычислить самое смертельно опасное для людей существо, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на ABC News.

В данном случае, речь идет только об обитателях Зеленого континента, поскольку Велтон опиралась на данные Австралийского института здравоохранения за 2000-2013 годы. Она проанализировала статистику госпитализации и смертности людей от нападения животных и насекомых.

Как выяснилось, самой опасной оказалась лошадь. За 13 отчетных лет в результате атак этих животных погибли 74 австралийца. Далее следуют змеи и пчелы, от укусов которых скончались по 27 человек. Акулы за тот же период времени убили 26 людей, крокодилы – 19.

Удивила статистика нападений ядовитых пауков. В Австралии их обитает множество, однако последний случай смерти человека от атаки паука был зарегистрирован в 1999 году. С тех пор с укусами госпитализировали около 11 тысяч человек, но всех их, к счастью, удалось спасти.

"Я думала, что на первом месте будут акулы или яды змей и насекомых, – признается Ронел Велтон. – Для меня стало неожиданностью то, что больше всего людей убили лошади. Еще удивительнее то, как малы эти цифры с национальной точки зрения. К примеру, за тот же период около пяти тысяч человек просто утонули".

Напомним, ученые Гарвардского университета вырастили искусственный мозг.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/173248-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4980
+0.00%
74.1092
+0.10%
1.1647
-0.53%
0.2096
-0.19%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
«Боевой гопак на пилоне»: Дочка Порошенко танцует стриптиз в клубе – скандал недели поверг в шок
  • 11:28
  • 2 236
  • 0
Алла Пугачева: Последние новости скандала, крах Примадонны
  • 07:55
  • 1 537
  • 0
В США видео смерти 12-летней девочки в прямом эфире стало вирусным
  • 22:57
  • 1 242
  • 0
В МГУ объявили о создании нового факультета
  • 22:17
  • 1 209
  • 0
Ученые NASA рассказали, зачем впервые отправили рыб в космос
  • 22:57
  • 1 195
  • 0
59-летняя жительница Казани подрабатывает обнаженной натурщицей
  • 23:28
  • 1 140
  • 0
Harper’s Bazaar составил список самых стильных женщин планеты
  • 23:22
  • 1 052
  • 0
Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами
  • 15:06
  • 997
  • 0
Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео
  • 09:56
  • 1
  • 0
Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео)
  • 09:52
  • 4
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 21
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 24
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 23
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 25
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 23
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 22
  • 0
Пока все дома. Стас Михайлов показал свой роскошный дом, видео
  • 09:56
  • 1
  • 0
Голос країни-7: Наталья Могилевская удивила тренеров проекта (видео)
  • 09:52
  • 4
  • 0
Депутаты Госдумы рассказали, как Янукович предал Украину
  • 09:37
  • 21
  • 0
Заткнуть рот глашатаям Кремля и выйти из
  • 09:37
  • 24
  • 0
По стопам Януковича: у охранника «Газпрома» украли почти «золотой унитаз»
  • 09:37
  • 23
  • 0
Любовный гороскоп на 23 – 29 января 2017 года
  • 09:36
  • 25
  • 0
Россия начала ослаблять свой контроль над Донбассом, - советник главы МВД Кива
  • 09:36
  • 23
  • 0
Западные партнеры
  • 09:36
  • 22
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров