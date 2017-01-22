Балканы могут стать территорией новой войны - эксперт

Недавний инцидент на Балканах показал, что регион снова может поглотить хаос войны. И способствовать этому Россия. Одной из отправных точек вооруженного противостояния между Сербией и Косово может стать инцидент с отменой поезда, следовавшего из Белграда в Косовску Митровицу - один из крупнейший из населенных пунктов на территории Косово, населенных сербами. Об этом пишет журналист Виталий Портников в издании "7 дней", информирует Joinfo.ua.

"С одной стороны, возобновление железнодорожного сообщения – это одна из договоренностей, которые достигнуты между Сербией и Республикой Косово при международном посредничестве. С другой – Белград хотел запустить на территорию Косово не просто поезд, а агитационный поезд. Разукрашенный лозунгами на многих языках, в том числе и на албанском "Косово – это Сербия". С изображениями православных икон, которые сберегаются в монастырях Косово. Словом – поезд-претензию. Понятно, что появление такого поезда не могло не привести к конфликту", пишет Портников.

у границы республики он был остановлен. По одной из версий – по личному распоряжению премьер-министра Сербии Александра Вучича. По другой – по требованию президента Косово Хашима Тачи. Понятно, что при этом стороны обвиняют друг друга в провокации. Сербы косоваров – в том, что они противятся запуску полноценного железнодорожного сообщения между Белградом и сербскими районами Косово. Косовары сербов – в том, что они используют договоренности о восстановлении транспортного сообщения для идеологических провокаций. И вот на этом фоне звучит предупреждение президента Николича о возможном применении военной силы. На Западе многие относятся к нему насмешливо – мол, какая война, когда Сербия уже прошла большую дистанцию в своих переговорах с Европейским Союзом. С такой же насмешливостью несколько лет назад в Брюсселе и других европейских столицах относились к возможному отказу президента Украины Виктора Януковича от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – ведь такая дистанция пройдена! А в результате получили и этот отказ, и украинское восстание, и российские усилия по аннексии Крыма и дестабилизации Украины.

Нечто подобное может произойти и сейчас. Между президентом Сербии Томиславом Николичем и его премьер-министром Александром Вучичем существуют серьезные разногласия относительно геополитического выбора Сербии. Вучич – сторонник европейской интеграции. Николич, обладающий куда меньшей властью, склоняется к ориентации на Кремль. И эта ориентация поддерживается подавляющим большинством сербов, до сих пор живущих в сказочном мире, выстроенном диктатором Слободаном Милошевичем. Мире, в котором "великая Сербия" сможет отвоевать все свои территории только при поддержке из Москвы.

Вучич тоже вынужден учитывать безумие своих соотечественников и поэтому он так осторожен. А Николич может не стесняться, потому что понимает, что пророссийскую Сербию и его собственную политическую карьеру может спасти только новый кризис. Новая война. Собственно, этой же логики придерживался и сам Милошевич, когда множил конфликты на территории бывшей Югославии и, в конце концов, решил по нацистскому образцу изгнать с территории Косово почти все население края.

Но самое главное – такой же логики придерживается Россия, руководство которой прекрасно понимает: успех европейской интеграции Сербии и окончательное решение вопроса Косово может поставить точку на пророссийских симпатиях сербской политической элиты и экономических интересах Кремля в Сербии. С Косово и того хуже. До сих пор косовский прецедент остается – по крайней мере в головах Путина и его сподвижников – тем самым фактом, который дал Москве возможность признать независимость Абхазии и Южной Осетии и аннексировать Крым. Если будет найден модуль решения косовского вопроса, это лишит Москву одного из самых важных аргументов в спорах с Западом.

Таким образом, Россия будет делать все возможное для дестабилизации ситуации во взаимоотношениях Сербии и Косово – при помощи как президента Сербии Томислава Николича, так и при содействии тесно связанных с Москвой руководителей сербских общин Косово. Но и это еще не все.

На пространстве бывшей Югославии у России есть еще один союзник, очень важный – президент Республики Сербской в составе Боснии Милорад Додик. В прошлом году этот политик уже провел на территории этой республики – составной части единой Боснии и Герцеговины – референдум о признании государственным праздником Дня независимости Республики Сербской. Это день фактического отделения сербских территорий от Боснии и начала этнических чисток, которые "ополченцы" из числа боснийских сербов проводили при действенной поддержке генералитета Югославской народной армии и личном содействии Слободана Милошевича.

После очередной поездки в Москву Додик решил провести в 2017 году референдум о независимости Республики Сербской. Если этот референдум пройдет – а в том, что подавляющее большинство его участников выскажется за независимость, никто не сомневается – то будут торпедированы Дейтонские соглашения об урегулировании в Боснии и Герцеговине. В непростой ситуации окажется и премьер-министр Сербии Вучич, которому придется либо отказывать "братьям–сербам" в присоединении и идти на прямой конфликт с собственными согражданами, либо возглавить процесс раздела Боснии и пойти на прямой конфликт с Западом. Ну а президенту Николичу выбор делать не придется, он останется защитником всех сербов. Как Милошевич.

Пока что нельзя утверждать, что России удалось вернуть сербов в недавнее прошлое. Но то, что она уже очень близка к поставленной цели, можно говорить со всей уверенностью. Сербские прагматики обставлены капканами буквально со всех сторон – и это при том известном недоверии, которое испытывают к политикам из Белграда их соседи и Запад в целом. Так что если Сербия вдруг вернется в эпоху Милошевича и попытается присоединить к себе хотя бы сербские районы Косово и боснийскую Республику Сербскую, никто не удивится. И никто не удивится, что в результате вспыхнут новые войны. Ведь и сербы Косово, и сербы Боснии живут в анклавах. И для закрепления "целостности территории" придется повоевать, поубивать и повыгонять.

Но есть одно существенное отличие между войнами Милошевича и конфликтом сегодняшнего дня. Россия Ельцина – при всей очевидной симпатии к Милошевичу – все же ожидала от сербского диктатора благоразумия и не собиралась ради него воевать с НАТО. А Россия Путина не просто будет помогать Сербии – она с удовольствием превратит эту страну в новый фронт военных действий и будет жаждать столкновения с НАТО – в Сербии, Косово, Боснии, хоть где-нибудь. Или отказа НАТО от вмешательства – что тоже устраивает Кремль, который после этого постарается распространить свое влияние на Балканы так, как сейчас распространяет на Ближний Восток.

Именно ради этого российские агенты пытались устроить переворот в Черногории и убить премьер-министра этой страны Мило Джукановича, лидера процесса европейской и евроатлантической интеграции этой небольшой балканской страны. Ради этого Кремль сегодня поддерживает шовинистические иллюзии в сербском обществе и подрывает позиции премьер-министра Вучича, который и сам чуть было не стал жертвой заговорщиков. Ради этого околокремлевский мракобес Александр Дугин сегодня говорит в Белграде о "великой Сербии" с тем же воодушевлением, с которым еще недавно, в начале войны против Украины, он говорил о "Новороссии". "Россия хочет новой войны на Балканах и она организует эту войну", - резюмировал Виталий Портников.

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