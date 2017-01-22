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«Меня купила Россия»: немецкий евродепутат признался о денежной «помощи» Кремля

«Меня купила Россия»: немецкий евродепутат признался о денежной «помощи» Кремля

Маркус Претцель, немецкий депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии", которая славится своими правопопулистскими заявлениями, заявил, что побывал на оккупированном Крымском полуострове в апреле прошлого года за деньги, которые ему выделил российский фонд, передает Joinfo.ua со ссылкой на Spiegel.


В частности, депутат рассказал, что "проезд, проживание и другие расходы были оплачены организаторами - российским фондом, который должен экономическиподдерживать аннексированный Крым".


Как выяснило издание, участие для одного человека составляла от 1500 до 1800 евро, не считая расходы на перелет.


Согласно информации, которую подготовил для ДжоИнфоМедиа журналист Георгий Полтавчук, в апреле 2016 евродепутаты Маркус Претцель (Германия) и Яромир Кохличек (Чехия) приехали в аннексированный Крым для участия в Ялтинском экономическом форуме.


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