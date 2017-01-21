Песков озвучил позицию России по поводу протестов против Трампа в США

Дмитрий Песков, руководитель пресс-центра Владимира Путина, прокомментировал протесты против Трампа, которые прокатились по США, и озвучил позицию России по этой теме. Он выразил надежду, что западные партнеры смогут разобраться с этой ситуацией самостоятельно.
События, которые происходят в США после дня инаугурации Дональда Трампа 20 января, приковали внимание мировой общественности и СМИ. Видение этой ситуации в правительстве России озвучил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомним про существование четкой позиции о невмешательстве других стран, которой РФ всегда придерживается в вопросах внутренних проблем. Протесты против новоизбранного президента в США - это тот вопрос, в который Россия вмешиваться не будет, следуя своим жестким принципам.
«США позиционирует себя, как самая большая и сильная страна в мире, со своими проблемами она должна справиться сама… Наши американские партнёры разберутся с возникшими проблемами самостоятельно», – рассказал Песков.
Однако отрицать серьезность ситуации, с которой столкнулась Америка, пресс-секретарь президента России не стал:
«Определённый раскол, который мы наблюдаем в США, очевиден. Раскол этот достаточно беспрецедентный, он явно не способствует поддержанию величия этой страны», – прокомментировал Песков протесты против Трампа.
45-й президент США занял свой пост вчера, 20 января. В день инаугурации Дональда Трампа по Америке прокатилась волна протестов, в которых правоохранительными органы были задержаны 217 человек.
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