Песков озвучил позицию России по поводу протестов против Трампа в США

События, которые происходят в США после дня инаугурации Дональда Трампа 20 января, приковали внимание мировой общественности и СМИ. Видение этой ситуации в правительстве России озвучил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомним про существование четкой позиции о невмешательстве других стран, которой РФ всегда придерживается в вопросах внутренних проблем. Протесты против новоизбранного президента в США - это тот вопрос, в который Россия вмешиваться не будет, следуя своим жестким принципам., – рассказал Песков.Однако отрицать серьезность ситуации, с которой столкнулась Америка, пресс-секретарь президента России не стал:, – прокомментировал Песков протесты против Трампа.45-й президент США занял свой пост вчера, 20 января. В день инаугурации Дональда Трампа по Америке прокатилась волна протестов, в которых правоохранительными органы были задержаны 217 человек.

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