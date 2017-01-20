Инаугурация Трампа онлайн: Президент пообещал вернуть власть народу

Президент США Дональд Трамп в своей речи, посвящённой инаугурации, пообещал вернуть власть своему народу. По мнению политика, власть слишком долго принадлежала группе людей из Вашингтона, в то время, как простые граждане страдали.
Также президент США Дональд Трамп сообщил, что при власти небогатые семьи простых граждан страдали, когда политики получали очередные победы и триумфы, не принося пользу своему народу. Истеблишмент защищал не народ, а себя, но сегодняшний день всё изменит, по словам политика, с этого момента политики будут считаться с мнением простых людей и не дадут о нём забыть.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась сегодня возле Капитолия в Вашингтоне, он принёс присягу сразу на двух Библиях, одну из которых главе государства подарила в 1955 году мать, а вторая принадлежала Аврааму Линкольну, 13-ому президенту США.
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