Инаугурация Трампа онлайн: Президент пообещал вернуть власть народу

Также президент США Дональд Трамп сообщил, что при власти небогатые семьи простых граждан страдали, когда политики получали очередные победы и триумфы, не принося пользу своему народу. Истеблишмент защищал не народ, а себя, но сегодняшний день всё изменит, по словам политика, с этого момента политики будут считаться с мнением простых людей и не дадут о нём забыть.Инаугурация Дональда Трампа состоялась сегодня возле Капитолия в Вашингтоне, он принёс присягу сразу на двух Библиях, одну из которых главе государства подарила в 1955 году мать, а вторая принадлежала Аврааму Линкольну, 13-ому президенту США.

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