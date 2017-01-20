В Грузии проходит съезд партии "Единое национальное движение"

В этом году проходит седьмой съезд партии после её раскола, на нём собрались делегаты из Тбилиси, регионов и других стран. На мероприятии выступят лидеры организации, а также пройдут выборы нового руководства и политического совета партии.Член партии "Единое национальное движение" Гия Барамидзе сообщил о том, она является самой крупной оппозиционной силой Грузии, её политические цели и планы остаются прежними. Саакашвили не смог поприсутствовать на съезде по причине уголовных дел, возбуждённых против него на родине, но он будет на связи с политиками через интернет из Вашингтона.

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