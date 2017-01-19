Сергей Левченко назван предполагаемым кандидатом в президенты России от КПРФ

Кандидатуру Геннадия Андреевича Зюганова на ближайших выборах президента России могут заменить. Среди предполагаемых кандидатов в руководстве КПРФ рассматривается несколько политиков, в том числе и глава Иркутской области Сергей Левченко, который по мнению источника, сможет в дальнейшем заменить и лидера партии Геннадия Зюганова. Вторым кандидатом от партии может стать либо Юрий Афонин, либо Анатолий Локоть. По мнению экспертов, новые кандидатуры, выдвинутые КПРФ могут повысить явку избирателей.Впрочем, в самой партии озвученную информацию пока не опровергают и не подтверждают и заявляют, что окончательный выбор кандидата на пост президента России состоится в мае 2017 года в ходе съезда партии.

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