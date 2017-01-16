Калининград предложил Литве помощь в строительстве стены на границе

Как сообщил Алиханов, речь идёт об усилении некоторых участков на границе России и Литвы, так как с обоих сторон активизировалась деятельность незаконной контрабанды. По мнению врио губернатора, скорее всего литовская сторона проведёт техническое оснащение некоторых участков границы камерами наблюдения и другим оборудованием, но не будет совершать действий антироссийской направленности.Ранее власти Литвы сообщали о том, что в текущем году между двумя странами будет построена стена, с этой целью будет выделено более 3,5 миллионов евро из бюджета.

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