Калининград предложил Литве помощь в строительстве стены на границе

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил о том, что Калининград готов помочь Литве в строительстве стены на границе двух стран. Такое сотрудничество может пойти на пользу кирпичному заводу, который получит возможность реализовывать свою продукцию.
Как сообщил Алиханов, речь идёт об усилении некоторых участков на границе России и Литвы, так как с обоих сторон активизировалась деятельность незаконной контрабанды. По мнению врио губернатора, скорее всего литовская сторона проведёт техническое оснащение некоторых участков границы камерами наблюдения и другим оборудованием, но не будет совершать действий антироссийской направленности. Ранее власти Литвы сообщали о том, что в текущем году между двумя странами будет построена стена, с этой целью будет выделено более 3,5 миллионов евро из бюджета.
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