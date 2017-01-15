На межпалестинской встрече в Москве обсудят бейрутские соглашения

В Москве в ходе межпалестинской встречи стороны обсудят нюансы бейрутских соглашений. Со слов заместителя главы Демократического национального фронта освобождения Палестины Кайса Абдулкарима они прилетели в Москву, с важными вещами, которые были разработаны в Бейруте во время конференции.
«Мы прибыли в Москву с тем, что было достигнуто в Бейруте, а это очень весомые вещи. В Москве во время неформального диалога мы изучим нюансы достигнутых в Бейруте соглашений и обсудим иные проблемы, касающиеся политической сферы», - подчеркнул Абдулкарим и добавил, что московская встреча даст сторонам возможность преодолеть сложности, которые возникают у сторон на пути примирения. Комиссия по подготовке к Палестинской национальной конференции провела заседание в ливанской столице городе Бейруте 10-11 января. Впервые к участию собрания были приглашены движение ХАМАС и партия «Исламский джихад». Во время встречи сторон главным был вопрос проведения в Палестине выборов. Ранее стало известно, что межпалестинские неформальные переговоры, нацеленные на восстановление национального единства будут проходить в Институте востоковедения Российской академии наук в Москве с 15 по 17 января.
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