Керри согласился с выводами разведки о кибератаках РФ

Джон Керри в своем заключительном брифинге сообщил журналистам, что согласен с выводами национальной разведки о кибератаках РФ во время выборов президента. Однако на вопрос, имеет ли Владимир Путин прямое отношение к этому, политик предпочел не отвечать.
Государственный секретарь Соединенных штатов Америки доверяет мнению разведчиков, что российские хакеры «грузили» американскую сеть на протяжении всего выборного процесса. К тому же, Керри добавил, что подобные взломы не могли происходить без ведома высокого руководства. Знал ли об атаках Путин, госсекретарь Америки не сказал.
Вопреки обвинению Вашингтоном Москвы в кибератаках, а также расхождению мнений двух стран по поводу ситуации в Сирии и в Украине, Джон Керри отметил улучшение взаимоотношений РФ и США. Как сообщает политик, сотрудничество с Россией в некоторых сферах весьма выгодно для Америки.
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