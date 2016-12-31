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  • 19:19 – Обнародован предварительный график Путина на 2017 год 


Обнародован предварительный график Путина на 2017 год

Для Владимира Путина грядущий год станет последним полным непосредственно в ходе третьего президентского срока. На просторах сети обнародован предварительный график президента на 2017 год, который говорит о большом объеме работы.

Обнародован предварительный график Путина на 2017 год


Несмотря на то, что из-за разногласий с Украиной Россия больше не должна участвовать в консультациях с Германией и саммитах G8, Владимиру Путину все же придется посетить ряд такого рода мероприятий, в том числе съезды "двадцатки" и АТЭС. Состоится и встреча в формате БРИКС, которую глава Кремля никогда не пропускает. Также ожидаются саммиты ШОС, СНГ, ЕврАзЭС и т.д. Кроме того, в 2017 году Путин поучаствует во множестве форумов, среди которых ВЭФ, ПМЭФ, "Арктика - территория диалога" и многих других.
Среди планов президента России на грядущий год продолжение работы в рамках "Нормандской четверки", налаживание отношений с новой администрацией Белого дома во главе с Дональдом Трампом, восстановление связей с Турцией, визит в ряд государств-партнеров Москвы, а также решение множества дел внутри РФ.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/165705-news.html
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