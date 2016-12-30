Конгрессмен Шифф: О «секретных мерах» Обамы против России

Каких-либо подробностей предпринятых против РФ Обамой шагов Адам Шифф раскрывать не стал, но заявил, что точно знает об их существовании и о разработке ряда альтернатив. Политик напомнил, что знал о вмешательстве России в избирательную компанию в США и делал официальные заявление еще задолго до того, как это официально сделала администрация Обамы. Шифф посетовал, что вероятно, Дональд Трамп смягчит политику в отношении России и попытается отменить предпринятые Обамой шаги.Конгрессмен считает, что для предотвращения попытки Трампа смягчить ситуацию, Обама должен как можно быстрее «сделать то, что должен сделать». По словам Шиффа, односторонние санкции со стороны США могут не выдержать «проверки временем» и поэтому Обаме придется предпринять «секретные шаги», которые будет непросто отметить будущей администрации как можно скорее. В частности, речь может идти о выявлении коррупционных схем в Кремле, заявил конгрессмен.Шифф, считает, что это послужит для России мощным сигналом и подорвет ее положение на мировой политической арене.Отметим, 30 декабря стало известно о массовой высылке российских дипломатов из США. По мнению некоторых политических экспертов, этот шаг стал первым в списке «секретных мер» Обамы и может оказаться «бомбой замедленного действия» для Трампа.

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