Конгрессмен Шифф: О «секретных мерах» Обамы против России

Член Комитета разведывательной деятельности конгресса США Адам Шифф рассказал в интервью The Atlantic о «секретных мерах» Обамы, которые экс-президент предпринял против России. По словам конгрессмена, отметить разработанные шаги администрации нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, будет непросто.
Каких-либо подробностей предпринятых против РФ Обамой шагов Адам Шифф раскрывать не стал, но заявил, что точно знает об их существовании и о разработке ряда альтернатив. Политик напомнил, что знал о вмешательстве России в избирательную компанию в США и делал официальные заявление еще задолго до того, как это официально сделала администрация Обамы. Шифф посетовал, что вероятно, Дональд Трамп смягчит политику в отношении России и попытается отменить предпринятые Обамой шаги. Конгрессмен считает, что для предотвращения попытки Трампа смягчить ситуацию, Обама должен как можно быстрее «сделать то, что должен сделать». По словам Шиффа, односторонние санкции со стороны США могут не выдержать «проверки временем» и поэтому Обаме придется предпринять «секретные шаги», которые будет непросто отметить будущей администрации как можно скорее. В частности, речь может идти о выявлении коррупционных схем в Кремле, заявил конгрессмен.
Шифф, считает, что это послужит для России мощным сигналом и подорвет ее положение на мировой политической арене.
Отметим, 30 декабря стало известно о массовой высылке российских дипломатов из США. По мнению некоторых политических экспертов, этот шаг стал первым в списке «секретных мер» Обамы и может оказаться «бомбой замедленного действия» для Трампа.
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