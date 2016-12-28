Министерство обороны Франции обеспокоено судьбой евреев во Франции

Министерство обороны Франции считает, что нынешняя обстановка в стране складывается явно не в пользу местных евреев. Недавно, глава ведомства Авигдор Либерман заявил, что им срочно необходимо сменить свое место проживания, покинув французскую территорию. Чиновник считает, что еврейскому народу давно пора возвратиться на родину.По мнению экспертов, столь радикальные заявления связаны с приближением международной конференции во Франции, которая состоится 15 января 2017 года. На этом слете планируется обсуждение политической обстановки в странах Ближнего Востока. В совещании будет участвовать 70 представителей разных стран мира. Примечательно, что правительство Израиля выступило против проведения данной конференции.

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