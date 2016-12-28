Захарова назвала юродством реакцию украинских чиновников на трагедии России

По словам Захаровой, украинская сторона спрашивает, понимает ли Кремль, почему Киев не выражает сочувствия. Представитель МИДа заявляет, что это происходит потому, что руководство в Украине действует на основах национализма и экстремизма.Захарова сообщила, что вся мировая общественность сейчас соболезнует России. Как считает представитель МИДа, в Украине, которая считает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного публичного человека, взявшего на себя смелость заявить о скорби.Напомним, что Киев высмеял крушение авиалайнера Ту-154, произошедшее в минувшее воскресенье, 25 декабря. Жертвами инцидента стали 92 человека.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164318-news.html