Авторизация
 
  • 05:30 – Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016 
  • 05:30 – Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря 
  • 05:30 – Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика 
  • 05:23 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Захарова назвала юродством реакцию украинских чиновников на трагедии России

Мария Захарова, официальный представитель МИД, считает, что реакция украинских чиновников на трагедии, происходящие в России, можно назвать ничем иным, как юродством. Она отметила, что многие государственные деятели ведут себя корректно, но различные националистические группировки дают о себе знать.
Захарова назвала юродством реакцию украинских чиновников на трагедии России


По словам Захаровой, украинская сторона спрашивает, понимает ли Кремль, почему Киев не выражает сочувствия. Представитель МИДа заявляет, что это происходит потому, что руководство в Украине действует на основах национализма и экстремизма.

Захарова сообщила, что вся мировая общественность сейчас соболезнует России. Как считает представитель МИДа, в Украине, которая считает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного публичного человека, взявшего на себя смелость заявить о скорби.

Напомним, что Киев высмеял крушение авиалайнера Ту-154, произошедшее в минувшее воскресенье, 25 декабря. Жертвами инцидента стали 92 человека.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164318-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 402
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 082
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 062
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 823
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 711
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 662
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 601
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 600
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 05:23
  • 104
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Россия сегодня 2016, новости 28 декабря 2016: обзор последних событий России, свежие новости России на сегодня, 28.12.2016
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря
  • 05:30
  • 0
  • 0
Новости про самолет сегодня, 28 декабря: причина крушения Ту-154 над Черным морем установлена после расшифровки черного ящика
  • 05:30
  • 0
  • 0
Цвет кошки способствует разным магическим свойствам
  • 05:22
  • 0
  • 0
Как украсить новогодний балкон
  • 05:22
  • 0
  • 0
General Motors завершила производство одной из моделей Chevrolet
  • 05:14
  • 0
  • 0
В Москве продаются елочные игрушки для извращенцев
  • 05:14
  • 0
  • 0
Автомобильный рынок Швеции демонстрирует уверенный рост
  • 05:05
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров