Захарова назвала юродством реакцию украинских чиновников на трагедии России

Мария Захарова, официальный представитель МИД, считает, что реакция украинских чиновников на трагедии, происходящие в России, можно назвать ничем иным, как юродством. Она отметила, что многие государственные деятели ведут себя корректно, но различные националистические группировки дают о себе знать.
По словам Захаровой, украинская сторона спрашивает, понимает ли Кремль, почему Киев не выражает сочувствия. Представитель МИДа заявляет, что это происходит потому, что руководство в Украине действует на основах национализма и экстремизма.
Захарова сообщила, что вся мировая общественность сейчас соболезнует России. Как считает представитель МИДа, в Украине, которая считает себя частью цивилизованного мира, не нашлось ни одного публичного человека, взявшего на себя смелость заявить о скорби.
Напомним, что Киев высмеял крушение авиалайнера Ту-154, произошедшее в минувшее воскресенье, 25 декабря. Жертвами инцидента стали 92 человека.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164318-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.