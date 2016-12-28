Дональд Трамп заявил о невозможной победе Барака Обамы на выборах

Ранее прежний глава страны Барак Обама рассказал, что смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом, если бы решил подавать свою кандидатуру на должность Президента на еще один срок, однако миллиардер в Twitter заявил, что у американского политика ничего не могло выйти и он не смог бы победить республиканца. Также нынешний глава государства назвал основные причины поражения Хиллари Клинтон.Как заявил политик Дональд Трамп, у него с Бараком Обамой возникли некоторые разногласия касательно реформы медицинского страхования, занятости и борьбы против участников «Исламского государства» (деятельность данной организации запрещена в РФ). По мнению предыдущего главы американской страны, Хиллари Клинтон могла проиграть из-за неких проблем с прессой, однако кандидат от Демократической партии хорошо действовала даже в усложненных обстоятельствах.

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