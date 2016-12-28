Генерал НАТО предсказал третью мировую войну и захват Украины Россией

Согласно мнению Ширреффа, НАТО и Российская Федерация близки к началу войны, причем альянс, как он считает, окажется неспособным быстро среагировать на действия Москвы, и Россия поставит мир перед угрозой ядерной войны, цитирует слова kp.ru.Стоит сказать, что Ширрефф пишет свою книгу «2017: Война с Россией: Срочное предупреждение» в духе боевика, который наполнен типичными героями и множеством жаргонных военных слов. Вместе с тем экс-заместитель главнокомандующего НАТО считает свое творение неким пророчеством.

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