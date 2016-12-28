Генерал НАТО предсказал третью мировую войну и захват Украины Россией

Российская Федерация может за несколько дней захватить соседскую Украину вместе со странами Балтии, что может означать начало войны. Об этом в своей книге пишет Ричард Ширрефф, экс-заместитель главнокомандующего войск НАТО.
Согласно мнению Ширреффа, НАТО и Российская Федерация близки к началу войны, причем альянс, как он считает, окажется неспособным быстро среагировать на действия Москвы, и Россия поставит мир перед угрозой ядерной войны, цитирует слова kp.ru.
Стоит сказать, что Ширрефф пишет свою книгу «2017: Война с Россией: Срочное предупреждение» в духе боевика, который наполнен типичными героями и множеством жаргонных военных слов. Вместе с тем экс-заместитель главнокомандующего НАТО считает свое творение неким пророчеством.
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